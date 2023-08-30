四川金阳洪灾四死48失联 五人涉谎报人数被刑拘

官方星期三（8月30日）通报，四川省凉山州金阳县8月21日爆发的山洪，造成四人死亡、48人失联，涉嫌谎报人数的五人被刑事拘留。中国国家主席习近平作出指示，要求全面开展调查，严肃处理相关责任人。

据川观新闻报道，四川省人民政府星期三上午在凉山州金阳县召开“8.21”山洪灾害重大人员失联调查处置新闻发布会。

根据通报，金阳县21日凌晨受短时强降雨影响暴发山洪，位于金阳县境内芦稿林河下游的蜀道集团沿江高速JN1（金宁一）标段项目部钢筋加工场民工驻地板房被冲毁，造成人员遇难和失联。

在山洪发生前，根据当天的天气预报和暴雨预警，防汛应急等相关部门已对该项目进行多次预警和调度，项目部安全负责人、值班人员等均确认反馈，但并未按照要求及时组织人员避险转移。

山洪发生后，相关部门第一时间赶赴现场开展抢险救援，后于8月23日、24日、27日打捞上岸四具遇难者遗体。

通报称，随着搜救和核实工作的不断深入，相关部门发现项目施工企业上报失联人数存在疑问，省级层面立即成立调查处置领导小组。

经调查，灾害发生时项目工地内有201人，其中149人脱险，四人遇难、48人失联。调查也发现，该项目的项目部及劳务公司刘某等五人涉嫌不报、谎报安全事故罪，警方星期一（8月28日）对五人采取刑事拘留措施。目前，案件还在侦办中。

通报称，相关部门将继续做好失联人员搜寻工作，认真做好家属抚慰等善后工作，并严肃追责问责，对涉嫌犯罪的，依法从严查处。

另据新华社星期三报道，习近平对此事件作出指示，要求全力搜寻失联人员，妥善做好家属安抚等善后工作；国务院要派出工作组，全面开展调查，依法严肃处理相关责任人，同时加强安全监管，确保群众生命财产安全。

中国国务院总理李强也作出批示，要求抓紧核实情况，全力查找、搜救失联人员，尽快查明原因，汲取教训，并依法严肃追责。

中国应急管理部已派出工作组到现场指导搜救工作，四川省、凉山州也组织救援力量开展相关工作。