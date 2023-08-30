中国将有序扩大优质高中招生规模，解决群众对于“普职分流”的焦虑问题。

据澎湃新闻报道，在星期三（8月30日）举行的新闻发布会上，中国教育部基础教育司司长田祖荫介绍教育部等三部门联合印发的《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》。

田祖荫说，《扩优提质行动》致力于深化基础教育供给侧改革，进一步做大优质教育资源“蛋糕”，加快构建幼有优育、学有优教的高质量基础教育体系，从根本上解决优质教育资源总体不足与人民群众期望“上好学”的矛盾，增强人民群众教育获得感幸福感安全感。

田祖荫介绍，针对普通高中多样发展不充分、部分县中水平不高以及群众职普分流焦虑问题，《扩优提质行动》提出实施普通高中内涵建设行动，加大投入力度，高起点新建和改扩建一批优质普通高中，增加学位供给；创新办学机制，通过集团化办学、“组团式”帮扶、部属高校和省属高校托管帮扶县中等方式，扩大优质普通高中教育资源总量。

《扩优提质行动》还提出，支持一批基础较好的地区和学校率先开展特色办学试点，积极发展综合高中，推进职普融通；有序增加招生计划，深入挖掘现有优质普通高中校舍资源潜力，并结合实际优化招生计划安排，有序扩大优质普通高中招生规模。