碧桂园将融资2.7亿港元 用于抵消部分欠款

中国房地产企业碧桂园公布，将发行3.51亿股新股，认购股份总代价为2.7亿港元（约4700万新元），这笔资金将被用于抵消公司部分欠款。

碧桂园星期三（8月30日）在港交所发布公告称，公司与认购人订立认购协议，将发行3.51亿股新股，发行价格为每股0.77港元，较公司8月29日收市价每股0.91港元折让约15.38%。

公告披露，认购人为一家根据香港法例注册成立的有限公司，由建滔集团全资拥有，而本次认购股份的总代价2.70亿港元，将被用于抵消碧桂园此前根据融资协议欠认购人的部分款项。

换言之，此次新股发行相当于“债转股”，认购人将所持碧桂园的部分债权转换为股份。

碧桂园董事认为，此次认购事项将使公司可资本化部分付款金额及尽量减少现金流出，因而保留集团的现金资源及减少集团的资本负债水平，将加强集团的财务状况。

认购事项完成后，碧桂园根据融资协议欠建滔集团方面的未偿还本金额将为15.98亿港元，将以分期支付的方式偿还。

但公告同时提示称，本次认购事项须待达成认购协议所载的先决条件，包括联交所批准认购股份上市及买卖后，方告完成。由于认购事项未必一定会完成，股东及投资者于买卖公司证券时务请审慎行事。

碧桂园本次再融资动作，恰逢上市房企再融资获持续松绑的政策落地。中国证监会8月27日发布一系列资本市场利好政策，其中在上市公司再融资监管方面提出，房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。

碧桂园也于8月25日发布公告称，将拥有的广州亚运城项目26.67%股权出售给中海，总代价约12.9亿人民币（约2.39亿新元），预期将会变现出售税前收益约5亿人民币。出售事项所得款项目前主要拟用于集团保交楼等项目建设开支，而这被市场视为碧桂园自救的一大动作。

此外，为稳妥推进本期债券本息兑付工作，碧桂园于星期二（29日）启动关于“16碧园05”的第二次债券持有人会议。《证券时报》引述接近碧桂园的人士透露，鉴于该债券持有人均为机构投资者，需预留更充裕的时间让其进行内部沟通、讨论、决策以及对投票材料用印。

碧桂园因此提出《关于增加40个自然日宽限期的议案》，提请债券持有人同意对将于9月2日到期的“16碧园05”的本金和利息，给予公司40个自然日期限的宽限期。