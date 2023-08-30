小红书回应“旅游搭子”涉黄：对相关笔记开展全量回查

中国社交平台小红书星期三（8月30日）被指涉黄，“旅游搭子费用全包”成为一道涉黄暗语。小红书同日对此回应称，平台高度重视，目前已针对站内“旅游搭子”相关笔记开展全量回查。

根据中国新闻网报道，小红书回应说，关注到有自媒体发布标题为《小红书“旅游搭子费用全包”涉黄了》文章，目前已针对相关笔记开展全量回查，尚未定位到文章内所提及用户反映的问题，一旦查实存在违规内容，将依法依规对违规用户进行严肃处理。

小红书方面还称，平台充分尊重用户正常的社交需求，也坚决反对各类刻意抹黑和炒作行为，并将通过法律手段维护好用户和平台的合法权益。

据此前媒体报道，有网民在小红书发现，“旅游搭子费用全包”正在成为一道暗语。在此类帖子醒目标题下，通常还会注明“仅限女生，各取所需。”

一网民发帖称，“费用全包，不带薪，有不菲礼物，长期固定”。而在该帖子评论区下，有网民回复说，“花了小一万，两天手都不给碰，第三天我自己改签机票回北京了。这种还是得提前说好，不然大冤种”。

还有网民发帖说，自己在小红书找旅游搭子过程中，被对方问是不是找“绿色搭子”。在被问及平台上是否真有非绿色交易时，对方称：“费用全包限女的基本上都是，绿色的会说清”。

“小红书旅游搭子被指涉黄”话题随后引发大量网民讨论。有网民称，“以为旅游搭子就真的是志同道合的同性朋友一起旅行”，也有网民担忧称，“胆子真大，就不怕搭去缅甸吗？”