谢锋：中美冲突对抗没有赢家 世界不可承受

中国驻美国大使谢锋星期二（8月29日）说，中美冲突对抗没有赢家，世界不可承受。

根据中国驻美国大使馆网站发布的新闻稿，谢锋在福布斯第五届美中商业论坛发表主旨演讲时说，当今世界变乱交织，经济复苏势头不稳，各国家家有本难念的经。大家都在一条船上，同舟共济才能共渡难关，谁都无法独善其身，更不应该损人利己。

谢锋强调，中美作为世界前两大经济体、联合国安理会常任理事国，搞阵营对抗带不来和平安全，脱钩断链只会作茧自缚，中美冲突对抗没有赢家、世界不可承受，合作应对全球性挑战，为世界提供更多和平红利、发展红利才是唯一正确选择。

谢锋还说，过去几年中美关系遭遇严重困难，不符合两国人民根本利益，不符合国际社会共同期待。近期中美开展一系列高层交往，双方同意重回峇厘岛议程，发出了加强对话交流合作、推动中美关系止跌企稳的信号。

谢锋引述中国国家主席习近平指出，世界需要总体稳定的中美关系，宽广的地球容得下中美各自发展、共同繁荣。要抓住契机、相向而行，用行动排除障碍、管控分歧，以诚意加强对话、拓展合作，根本遵循是相互尊重、和平共处、合作共赢三项原则。

谢锋说，与时俱进走出前行之路，充分发挥中美经贸关系的压舱石、推进器作用，需要双方坚定信心、排除干扰、付诸行动。最宝贵的信心源自中国开放发展的光明前景，最突出的干扰在于中美脱钩断链的现实风险，最有力的行动要靠各界有识之士的齐心协力。

谢锋上月在一场活动中摔伤左臂，据中国驻美国大使馆网站星期二发布的照片显示，谢锋目前已痊癒，没有再打石膏吊固定带。

谢锋7月19日在阿斯彭安全论坛上摔伤，之后近一个月未露面。他于8月11日在推特贴出与美国科技学者会面的照片显示，其受伤的左臂仍须打石膏，使用固定吊带。