中盐协会：当前以海盐为原料生产的食盐安全

日本核废水排海在中国引发抢盐等一系列恐慌，中国盐业协会强调，目前以海盐为原料生产的食盐是安全的。

中国盐业协会网站发布消息，中国盐业协会星期二（8月29日）在北京组织召开全国海盐食盐定点生产企业座谈会，就日本核废水排海引发中国市场抢盐现象，和涉及海盐企业生产与销售的相关问题，交流了情况。

中国生态环境部（国家核安全局）相关负责人上星期四（24日）称，官方在2021、2022年先后组织开展中国管辖海域海洋辐射环境监测，目前正组织开展今年的海域海洋辐射环境监测。

负责人称，监测结果表明，中国管辖海域海水和海洋生物中人工放射性核素活度浓度未见异常，总体处于历年涨落范围内。

根据上述信息，参会代表认为，当前以海盐为原料生产的食盐是安全的，市场上正规渠道购买的食盐也是安全的。

中盐协会呼吁盐业企业要共同维护好食盐市场秩序，履行好食盐专营制度赋予的社会责任，确保食盐的质量安全和供应安全。

日本核废水正式排放入海后，中国市场一度爆发抢盐潮。中盐集团24日晚已在微信公众号发文承诺，“正在加班加点生产、配送，全力以赴保障市场供应”，并呼吁社会各界“理性消费，不要盲目抢购”。

中国盐业协会执行理事长王小青也说，中国食用盐产量能够满足需求，不建议效仿韩国民众囤盐的做法。