中国国资委与央企座谈承诺更大力度支持企业敢投敢干

中国国务院国资委再次召开国有企业经济运行圆桌会议，承诺以更大力度鼓励支持企业敢投、敢闯、敢干。

中国证券时报旗下“券商中国”平台星期三（8月30日）报道，国资委与六家中央企业座谈。国资委主任张玉卓在会上围绕企业当前在集成电路、化工新材料、新一代通信技术、生物医药、工业母机、绿色能源等领域发展遇到的问题与大家深入交流，表示国务院国资委将对企业反映的问题、提出的建议，分类梳理研究，建立工作台账，完善政策措施，加快推动解决，以更大力度鼓励支持企业敢投、敢闯、敢干。

他强调，要保持推动高质量发展的定力，加快推动传统产业转型升级，在战略性新兴产业优布局、上规模、提水平上持续发力、久久为功。要眼睛向内、管理挖潜，用好用足国家、地方出台的政策，加快打造高端化差异化竞争优势，以技术和产品优势赢得市场竞争优势，当好行业龙头企业、标杆企业。

张玉卓强调，要依靠创新打开发展新空间，深刻把握战略性新兴产业发展特征，围绕强化技术攻关、优化产业组织、集聚产业要素、培育产业生态、激发人才活力等关键着力点，有效发挥主体支撑和融通带动作用，强化与产业链上各类所有制企业协同合作，抓紧打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。

他也说，要坚持正确政绩观、发展观，强化高风险业务管控，压实安全生产责任，防范化解重大风险，真正把效益做实，不断提升企业价值创造能力。

这是国资委第四次召开国有企业经济运行圆桌会议。第一次是在7月5日，之后分别在7月13日、7月25日召开了第二次和第三次圆桌会。