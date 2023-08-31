国民党副主席夏立言：在九二共识、反对台独基础上求同存异

正在中国大陆访问的国民党副主席夏立言认为，两岸只要在“九二共识”、反对台独的既有政治基础上求同存异，以维持两岸和平为最高目标，积极沟通对话、加强交流合作，没有什么问题是解决不了的。

国民党星期三（8月30日）在官网上公布，夏立言应台商邀请，星期一（28日）起前往中国大陆，29日出席山西省的一个交流活动并发表致词，随后与台商台青座谈。

夏立言一行30日下午与同样赴山西参加交流活动的大陆国台办主任宋涛一同前往关圣帝君的出生地、山西运城的解州镇关帝庙参拜，两人之后进行会见。

夏立言说，关圣帝君是两岸共享的文化传承和精神信仰，两岸民间一直有很多交流。由此可见，两岸有很深厚的历史渊源和文化连结，“相信双方只要在‘九二共识、反对台独’的既有政治基础上求同存异，以维持两岸和平为最高目标，积极沟通对话、加强交流合作，没有什么问题是解决不了的”。

新华社报道，宋涛在会面时说，当前台独分裂势力勾连外部势力谋“独”挑衅，损害台湾民众利益，破坏台海和平稳定，台湾面临着和平与战争、繁荣与衰退两条道路、两种前景的抉择。

宋涛强调，大陆将在坚持“九二共识”、反对台独的共同政治基础上，同国民党等台湾各有关政党、团体、各界人士共同努力，“推动两岸关系重回和平发展正确轨道，共创民族复兴的绵长福祉”。

夏立言一行30日完成在山西的行程后，会搭机前往山东济南。