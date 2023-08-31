擅自离境被解聘高校女讲师据报失联四个月 警方调查

中国中南财经政法大学女讲师祝晶因擅自离境失联被学校解聘后，其家属称她此前前往香港，已经四个多月未与家人联系。目前，警方已介入调查祝晶失联一事。

据上游新闻报道，重点高校中南财经大学8月24日发布《关于解除祝晶聘用合同并终止人事关系的公告》后，当事人的父母和姐姐星期三（8月30日）称，祝晶四个多月前不告而别，之后就一直联系不上。

家属称，警方反馈暂时没有查到祝晶的出国记录，但有出境记录，前往的是香港。他们并说，祝晶在失联前曾和父母抱怨与领导有矛盾，工作不开心，不想上班。

根据中南财经政法大学官网发布的解聘公告，祝晶为外国语学院专任教师、讲师，于今年4月中旬未经学校批准擅自离境，长期不在岗，学校通过多种途径均无法与其取得联系，经校务会研究，决定自8月21日起解除与其签订的聘用合同，终止人事关系。

祝晶的父母告诉上游新闻，他们是在中南财经政法大学老师4月联系他们后，才知道祝晶没有上班，他们之后尝试很多办法，但一直没能联系上女儿。此前，祝晶向他们抱怨，和领导有矛盾，工作不开心，不想上班；父母多番劝说，但她仍说被排挤，不想上班。

祝晶的姐姐称，祝晶在春节前夕前往泰国等地旅游散心，然后回到武汉工作，并于今年2月注销了微信号。

报道称，目前警方正在调查祝晶失联一事，中南财经政法大学则尚未回复中国媒体有关祝晶是否与其领导有矛盾的问询。