碧桂园上半年亏损489亿人民币 警告或陷债务违约

深陷债务危机的中国房企碧桂园今年上半年录得489亿元（人民币，下同，约90.59亿新元）的亏损。碧桂园坦言，公司面临自成立以来最大的困难，并警告出现债务违约的可能性。

综合彭博社、法新社和香港《经济日报》报道，碧桂园星期三（8月30日）在向港交所提交的文件中公布，今年上半年归属公司股东的亏损为489.3亿元，去年同期则纯利6.1亿元，股东应占的每股亏损为1.79元。

碧桂园公布，今年上半年集团总收入同比增39.4%至2263.1亿元，然而销售成本也同比大增72.6%至2505.7亿元，令期内转录毛亏约为242.6亿元。

截至今年6月底，碧桂园总借贷（有息负债余额）下降至约2579.1亿元，其中未来一年内将有1080亿元的借贷到期。目前公司现金余额缩减至1305.7亿元，其中受限制现金余额295亿元。受限制现金主要包括预售物业建设和工人工资等未被解除限制的保证金及因诉讼而被冻结的资金。

碧桂园称，2021年以来，房地产行业外部环境发生巨大变化，虽然公司对本轮调整周期有所预判，但市场下行的深度和持续度超出公司预期，未能及早做出更有力度的应对措施，对三四线及更低线城市投资比例过大、负债率压降速度不够等潜在风险的认识不够深刻、化解行动不够及时有力等都致使公司面临自成立以来的最大困难。

碧桂园警告，如果未来财务状况持续恶化，或将无法满足若干借款的财务契约条款，导致违约。公司将尽最大努力改善经营性现金流，做好销售，盘活资产，削减不必要开支，采取各种债务管理措施化解阶段性流动性压力。

上述财报公布后，碧桂园股价星期三收盘录得3.3%的跌幅，跌至0.88港元（约0.15新元）。今年以来，碧桂园在香港的股价已暴跌67%，沦为仙股。

碧桂园曾是中国销售额最高的房地产开发商，但目前陷入无法偿还螺旋式上升债务的窘境。这家大型民营房企能否避免违约，将影响境内外投资者对中国地产行业未来前景的信心。如果碧桂园无法偿还9月4日到期的私募债，将正式陷入债务违约。这笔债券余额为39.04亿元人民币，也是未来一年碧桂园境内债余额最大的一笔债券。

为此，碧桂园计划在8月29日至31日召开债务持有人会议，寻求为上述债务增加40个自然日宽限期，为避免出现首次债券违约再做努力。

碧桂园星期三还提议发行3.51亿股新股，认购股份总代价为2.7亿港元（约4700万新元），用于抵消公司部分欠款。