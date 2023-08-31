百度生成式AI服务文心一言即日起对公众开放

中国科技巨头百度开发的生成式人工智能（AI）服务文心一言星期四（8月31日）起向公众开放。

百度星期四在微信公众号“百度文心一言”发帖称，百度聊天机器人“文心一言”将从8月31日零时起正式向全社会开放。用户可在应用商店下载“文心一言APP”或登录“文心一言官网”体验。

百度称，还将开放一批经过全新重构的AI原生应用，让广大用户充分体验生成式AI的理解、生成、逻辑、记忆四大核心能力。

百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏说，当文心一言向数以亿计互联网用户大规模开放服务后，能够获得大量真实世界中的人工反馈，这将进一步改进基础模型，并以更快速度迭代文心一言，创造更好的用户体验。

百度是在今年3月16日宣布正式推出文心一言，并开放测试邀请。李彦宏今年6月称，文心一言在多项关键指标都优于美国OpenAI开发的ChatGPT。

百度宣布对外开放文心一言之际，彭博社星期四引述消息人士报道，中国网信办本周将批准一批初创企业和主要科技公司推出面向公众的生成式AI服务，以便百度等企业可放开手脚与OpenAI等对手同场竞争。

其中一名消息人士说，百度可能在第一批之列。百度发言人同日也向路透社证实，文心一言已获得中国监管机构的批准。

中国国家网信办今年7月联合国家发展改革委、教育部、科技部等部门发布文件，对生成式AI服务实行包容审慎和分类分级监管，要求生成式AI服务不得生成煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度，危害国家安全服务。条例也要求生成式AI服务在向国内用户开放须获得许可。

报道称，鉴于这种技术本身的变革性，中国政府认为AI技术的商业和政治意义都很重大。百度3月份首次推出文心一言后，阿里巴巴、腾讯等一些初创企业也在迎头赶上，纷纷推出自己的基础模型。