中国据报要求两家金融机构对中融债务摸底

中国最大资产管理公司中植企业集团旗下的中融信托被曝逾期兑付近1亿元（人民币，下同，1868万新元）后，知情人士透露，中国官方已安排中信信托和建信信托两家大型金融机构对中融进行债务摸底。

彭博社星期三（8月30日）引述知情人士称，在监管机构寻求确保金融体系稳定之际，经监管部门协调，包括中信集团旗下的中信信托和中国建设银行旗下的建信信托已成立工作组，稳定中融信托的经营。

知情人士称，目前尚不清楚这一安排会对中融信托债务风险化解带来哪些具体影响，但这可能为国家主导化解影子银行困境带来的风险铺平道路。

中信信托对此不予置评，中国国家金融监督管理总局、中融信托和建信信托则未立即回复彭博社的置评请求。

此前也有知情人士透露，中国国家金融监督管理总局在7月就成立了一个工作组，负责审查中融的风险。

报道称，上述安排凸显了中国官方对金融体系稳定性和整体经济风险日益增加的担忧。随着中国疫后经济复苏乏力、房地产市场危机加深，对资产规模达20多万亿元的信托行业的担忧也在加剧。

另一方面，尽管并未触及退市标准，但中融信托第一大股东经纬纺机星期二（29日）公布，拟以股东大会决议方式主动退市。中融信托2022年年报显示，经纬纺机持股37.47%，是其最大股东。

中融信托在8月初被证实逾期兑付，由于有传言称中融信托的兑付逾期和中植集团的流动性危机有关，也引发市场对其他信托公司的担忧。