中国央行：持续提高民企贷款占比并支持上市

中国人民银行再释出支持民营企业的讯号，表示将持续提高民营企业贷款占比，并支持民营企业在境内外上市。

综合澎湃新闻、证券时报报道和“央视财经”微信公众号消息，中国央行星期三（8月30日）下午召开金融支持民营企业发展工作推进会，人民银行、国家金融监管总局、证监会等有关部门负责人，上交所、深交所负责人，金融机构代表主要负责人、民营企业代表主要负责人与会。

央行金融市场司副司长马贱阳透露，央行正抓紧研究制定金融支持民营经济发展政策举措，已形成金融支持民营经济发展的文件初稿，将在进一步征求有关部门意见后印发。

征求意见稿主要从加大金融资源要素投入、发挥多层次资本市场作用、便利跨境融资、强化政策激励和融资配套等方面，对金融支持民营经济发展壮大提出了若干针对性政策举措。文件明确了一个目标，就是持续提高民营企业贷款占比，努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应。

中国证监会副主席王建军说，将抓好资本市场支持民营企业发展的各项任务落实落地。一是抓改革，强化资本市场的功能发挥，推动注册制改革走深走实，优化并购重组小额快速审核机制。

二是提信心，优化民营企业发展的政策环境，增强政策的精准性、实效性和协调性。及时回应民营企业关切，落实平台企业常态化监管安排，“依法依规推动符合条件的平台企业在境内外上市，支持符合条件的民营企业赴境外上市，利用好两个市场、两种制度”。

三是扩融资，健全全市场的风险分担机制，深入实施民企债券融资专项支持计划和支持工具；四是防风险，推动化解房地产等领域的突出风险，抓好即将推出的金融支持民营企业发展政策的落地，“支持房地产上市公司在资本市场融资，稳妥应对民营房地产企业风险”。

中国金融监管总局副局长周亮称，将持续加强监管引领，为民营经济的高品质发展提供更好的金融服务和发展环境，督促银行保险机构进一步树牢一视同仁的观念，“两个毫不动摇”要落实到信贷保险业务中去，做到同等条件下“对民营企业和国有企业同等对待”。

周亮还说，将督促银行保险机构要健全敢贷、能贷、愿贷的长效机制，通过设立民营企业年度服务目标、增加民营企业融资业务等方面的考核权重、下放信贷审批许可权，“将信贷资源向民营企业给予一定的倾斜”。