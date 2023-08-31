中国制造业PMI连续五个月处于收缩区间

中国8月制造业采购经理指数（PMI）为49.7%，较上月增长0.4个百分点，但仍连续第五个月处于收缩区间。

中国国家统计局星期四（8月31日）在官网公布，8月份中国制造业PMI为49.7%，较上月上升0.4个百分点，连续三个月上升，显示制造业景气水平进一步改善。

数据显示，从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为50.8%、49.6%和47.7%，均较7月有所上升。

构成制造业PMI的五个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于荣枯线，原材料库存指数和从业人员指数则处于收缩区间。

同天公布的8月份非制造业PMI为51%，虽高于荣枯线，但比7月下降了0.5个百分点；综合PMI产出指数为51.3%，比上月上升0.2个百分点。

央视新闻引述中国国家统计局服务业调查中心企业景气处处长霍丽慧说，制造业PMI持续回升，显示随着近期一系列宏观调控政策措施的密集出台，企业对近期市场发展信心有所增强。

她指出，从行业来看，除纺织业外，其它行业的生产经营活动预期指数都位于景气区间，其中农副食品、加工、汽车等行业的生产经营活动预期指数位于60%以上的高位景气区间，显示企业对近期行业发展相对乐观。

中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，目前，市场需求不足仍是企业面临的主要问题，制造业恢复发展基础尚需进一步巩固。