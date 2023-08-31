香港驻伦敦经贸办被破坏 港府要求英国跟进处理

香港驻英国伦敦经济贸易办事处近日遭受破坏，香港特区政府发表声明谴责，同时向英国驻港总领事反映事件，要求英国跟进处理。

港府星期三（8月30日）晚在官网发布声明称，香港驻伦敦经贸办门外于当地时间28日发生蓄意破坏行为，有人当天深夜在经贸办门外喷上粗言秽语等文字，并破坏挂在外墙的香港区徽。

香港驻英国伦敦经济贸易办事处于当地时间28日晚间被破坏。网传图片显示，经贸办外门和外墙都被人喷上红漆。（香港01）

港府发言人谴责这些非法及意图威吓他人的行为，并指伦敦经贸办已就事件报案，要求尽快将涉案人士绳之于法。

发言人称，这些破坏行为是公然挑战香港特区政府，印证“海外乱港势力仍然死心不息”。

发言人促请英国警方重视及关注这一行为，采取应当和积极行动追捕犯罪分子，以及履行责任，保障伦敦经贸办及相关工作人员的生命财产安全，确保经贸办不受非法或任何阻碍日常运作的滋扰。

声明称，港府商务及经济发展局局长已接触英国驻港总领事，要求英国警方采取行动，保障经贸办的合法权益；英国驻港总领事表示会向英国外交部和伦敦警方反映事件，并采取相应跟进行动。

据大公报报道，港岛东立法会议员梁熙也谴责破坏者的行为，称他们的举动除了污蔑香港特区政府，也羞辱英国当局。

他说，英国政府有必要加强保安工作，避免同类事件再次发生。“今次事件反映了涉事的人在香港破坏法治，走到英国又破坏当地治安”，希望伦敦警方严正执法，切勿政治挂帅，纵容破坏公共秩序的罪犯。