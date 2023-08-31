郭台铭否认要求郭上侯下 连胜文：愿承担误解之责

国民党副主席连胜文称曾与鸿海创办人郭台铭见面，并得知郭台铭要求“郭上侯下”，但郭台铭办公室予以否认。连胜文对此表示，若郭台铭没有坚持“郭上侯下”，他愿承担所有误解之责。

据台湾《自由时报》报道，连胜文星期四（8月31日）说，如果郭台铭认为他讯息解读有误，没有坚持“郭上侯下”（由郭台铭取代国民党总统参选人侯友宜参选），那他愿意承担所有误解之责。他表示，只希望双方能在不设任何前提之下共谋未来，“以苍生为念，相忍为国”，他个人毁誉并不重要。

连胜文也澄清，称他并没有与郭台铭会面，而是与郭台铭的亲人联系。他强调，国民党绝对愿意以大局为重，以诚意沟通，努力团结所有在野力量。

郭台铭星期一（8月28日）宣布投入2024年台湾总统选战。郭台铭说，自己参选的目的是要整合所有在野力量，下架民进党。

郭台铭宣布参选后隔天，连胜文星期二（29日）接受媒体采访时说，他三周前曾受国民党党主席朱立伦指派与郭台铭交流，但他从郭台铭那里得到的答案却是要求“郭上侯下”。连胜文认为，双方需要弹性才能谈下去，“郭台铭就是不给弹性，所以无法谈”。

对此，郭台铭办公室星期三（30日）深夜发声明澄清，称郭台铭过去一个月内并没有和连胜文见面或通过任何方式联系。郭台铭的儿子郭守正过去一个月也只在社交软件与连胜文沟通，并没有见面。针对连胜文提到希望安排与郭台铭见面交流，由于郭台铭行程紧凑，并没有安排会面。

郭办还说，连胜文对于与郭守正互通讯息的解读可能有落差，导致后续出现“郭台铭要求侯下郭上”的新闻报道，但这“明显与事实不符”。