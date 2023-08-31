武汉研究所专家石正丽获选中科院院士候选人

曾卷入冠病病毒源头风波的中国科学院武汉病毒研究所研究员石正丽，获选中科院院士有效候选人。

据澎湃新闻报道，中国科学院和中国工程院星期四（8月31日）宣布，2023年院士增选推荐工作已经结束，两院院士增选有效候选人合计1238人，其中知名结构生物学家，清华大学教授颜宁、石正丽等名列其中。

58岁的石正丽是现任中国科学院武汉国家生物安全实验室副主任，中国科学院高致病性病原及生物安全重点实验室主任，专业医学期刊《中国病毒学》主编。

美国《纽约时报》2021年报道曾形容，石正丽是中国科学进步的象征，是处于新兴病毒研究前沿的“蝙蝠女侠”。她曾带领探险队进入洞穴，从蝙蝠和鸟粪中采集样本，以了解病毒如何从动物传染给人类。石正丽于2019年因在病毒研究领域的贡献，成为美国微生物学会109名科学家之一。

不过，冠病疫情2020年席卷全球后，石正丽所在的武汉病毒研究所被质疑是冠病病毒的来源地。对此，石正丽同年7月接受《科学》杂志采访时，称美国前总统特朗普应为他声称冠病病毒来自她的实验室道歉。

石正丽认为，将冠病疫情政治化耗尽了她对病毒起源调查的所有热情，她随后转而专注于冠病疫苗和新病毒的特征研究。

她2021年受访时说：“我不知道世界怎么变成这个样子，向一个无辜的科学家持续泼脏水。”