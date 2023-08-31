习近平复信史迪威将军后人 重申中美关系基础在民间

中国国家主席习近平复信美国二战期间驻华将领史迪威将军后人时，重申中美关系的基础在民间、力量源泉在人民友好。

据新华社报道，习近平8月29日复信美国史迪威将军（Joseph W. Stilwell）外孙约翰·伊斯特布鲁克（John Easterbrook），作出上述表述。

习近平指出，感谢伊斯特布鲁克来信分享史迪威将军及史迪威家族几代人同中国友好交往的故事，并指从史迪威家族身上感受到了美国人民对中国人民的友好情谊。史迪威将军是中国人民的老朋友，对中国解放和进步事业给予了积极支持，对中美人民友好作出了积极贡献，中国人民对此不会忘记。

习近平写道，重庆市此前举行的史迪威将军诞辰140周年纪念活动上，伊斯特布鲁克发表了视频致辞，他的女儿、女婿和孙辈们也亲临现场。“看到史迪威将军从事的中美友好事业已传承至家族的第五代人，我很欣慰。”

习近平说，回望过去，中美两国为抗击日本法西斯、争取世界和平并肩战斗；展望未来，中美两国也完全可以相互成就、共同繁荣。他强调，中美关系的基础在民间，力量源泉在人民友好，两国人民应该加强交流、增进理解、扩大合作，为两国关系发展不断注入新动力。

史迪威是第二次世界大战时期的美国将领，曾五次到中国，在华共度过12个年头，能说一口流利的汉语。他1942年3月奉时任美国总统罗斯福之命抵达重庆，担任同盟国中国战区统帅部参谋长，帮助中国训练远征军，开辟驼峪航线，主持修建史迪威公路，为抗日的中国军队供应军需品。

今年8月8日，史迪威将军的后人与中共开国元帅朱德的后人，在位于重庆渝中区的史迪威博物馆举办的美国史迪威将军诞辰140周年纪念活动上，共植象征友谊的桂花树、互赠礼品，并参与“史迪威将军生平图片展”揭幕仪式。