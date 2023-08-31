中国成功研发首款商用可重构5G射频收发芯片

中国移动成功研发首款商用可重构的5G射频收发芯片。

据微信公众号“中国移动研究院”消息，中国移动研究院星期三（8月30日）在第四届科技周暨战略性新兴产业共创发展大会上，发布“破风8676”可重构5G射频收发芯片。

“破风8676”研发负责人、中国移动研究院无线与终端技术研究所副所长李男介绍，射频收发芯片是无线电波和数字信号之间的翻译官，就像人体的五官，把声光转换成大脑的神经信号，是5G网络设备中的关键器件，被称为5G基站上的“明珠”。

中国移动首席专家胡臻平说，在芯片研发过程中，中国移动充分发挥运营商的龙头研发牵引作用和网络技术积累优势，与设备商和芯片设计公司携手，通过网络和设备需求前置，将传统的芯片设计、整机集成、网络应用的串行研发升级为并行模式，从芯片到整机适配的时间缩短近一半。

消息称，“破风8676”芯片是中国首款基于可重构架构设计，可广泛商业应用于5G云基站、皮基站、家庭基站等5G网络核心设备中的关键芯片，能有效提升中国5G网络核心设备的自主可控度。

“破风8676”芯片目前已在多家头部合作伙伴的整机设备中成功集成，将在以云基站、皮基站、家庭站等网络设备为代表的下阶段5G低成本、高可控度的商用网络建设中发挥重要作用。