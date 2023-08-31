香港艺人涉煽动罪和洗钱罪被判入狱26个月

香港艺人阮民安因涉嫌犯下煽动罪和洗钱罪，于星期四（8月31日）被判入狱26个月。

据香港《星岛日报》报道，香港区域法院练锦鸿星期四在判词中说，阮民安为了个人利益，不惜牺牲社会安宁散布煽动性帖文，发出发泄式和口号式的诅咒和辱骂，结尾更附上宣传黄店，自身演唱会信息和募捐。

练锦鸿认为，阮民安只是迎合及挑拨香港市民对政府及执法者的不满、怨气和轻蔑，并没有提出任何建设性批评、改善方案、政治见解或合理冷静的讨论。

练锦鸿说，阮民安还以道德勒索他人金钱支援违法人士及宣扬港独，已作出危害国家安全的行为，刑责及刑期也应等量齐观。阮民安身为艺人有一定知名度，每则帖文都有数千个反应、回应和分享，对社会“为害匪浅”。

练锦鸿认为，有些不甘社会事件就此平息的人会受到帖文煽动，而企图再破坏社会安宁及秩序，案情接近《香港国安法》21条所指的“严重”程度。

练锦鸿指出，本案共涉及71.8万元（港元，下同，约12万3000新元）及1657次汇款，虽并非极大数目，但款项是阮民安以高姿态诈骗及勒索同情心得来，可从中推论受骗人数逾千。

虽然辩方求情指阮民安歌迷、同事、朋友及亲人等都对他美言有加，其岳母更称阮民安“深明取诸社会、用诸社会、国必有家、家中有国的道理”。练锦鸿认为，此等美言与阮民安在案件中的行为不符，唯一有效的求情理由只是阮民安认罪，因此判处阮民安即时入狱26个月。

另外，控方星期四向法庭申请没收令，充公阮民安银行帐户内剩余约37.6万元的犯罪得益。辩方不反对，练锦鸿遂批准命令。

阮民安前年至去年多次在社交媒体散布煽动性帖文，包括庆祝法院总裁判官苏惠德入院及嘲笑警员被野猪咬伤等。此外，他曾与妻子虚构一名被控暴动罪的19岁女子，售卖曲奇声称要为这名女子募捐后，将71万募得款项当作私用。