中国疫后首个暑期超8200万人次出入境

中国放宽冠病疫情管制、重开国门后的首个暑期，共录得超过8200万人次出入境，出入境流量同比大幅增加。

澎湃新闻引述中国国家移民管理局数据报道，自7月1日至8月29日，全国公安机关出入境管理机构共签发普通护照342万本、往来港澳台通行证及签注1858万5000本次，环比分别上升7.1%和27.5%。

全国边检机关共查验出入境人员8241万3000人次，日均139万7000人次，环比增长19.88%。其中，大陆居民4119万人次，环比增长26.24%；港澳台居民3246万6000人次，环比增长12.82%；外国公民506万人次，环比增长22.31%。

同时，暑期共查验出入境交通运输工具411万9000架（艘/列/辆）次，日均查验7万架（艘/列/辆）次，环比增长6.85%。

中国国家移民管理局新闻发言人介绍，为应对暑期“办证热”和出境游高峰，国家移民管理局部署指导各地公安机关出入境管理部门科学部署警力，增开办证窗口，延长服务时间，最大限度满足民众旅游、留学等办证需求。同时，对因重要商务活动、参加重要会议以及赴境外就医等紧急事由需出境的，为申请人提供加急办证、集中办证等服务。

发言人介绍，全国边检机关按照国家移民管理局统一部署，通过优化勤务组织、及时发布通关提示指引、开足边检查验通道、加强出入境客流疏导等多项措施，全力保障暑期口岸通关顺畅。深圳、珠海等地边检机关还加强与港澳特区出入境管理部门联络协调，共同应对瞬时客流高峰，确保了口岸通关安全有序。

中国文化和旅游部办公厅8月10日宣布恢复第三批中国公民出境团队旅游业务后，出境团队游目的地由60个扩展至138个，出境游的进一步放开，旅游市场再迎利好。