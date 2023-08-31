台湾罕见公布战机近距离跟监大陆反潜机照片

台湾国防部中元节晚间罕见公布台湾空军战机近距离追监中国大陆反潜机的照片，并配文“中元节鬼门开，恶邻退散”。

台湾国防部星期三（8月30日）晚以“国防部发言人”名义在脸书发文，称台湾空军幻象战机日前跟监大陆运-8反潜机，“不让敌人耀武扬威”。

帖文称，维持台海和平稳定现状，攸关印太区域安全与繁荣福祉，是包括北京当局在内，区域各方的共同责任，大陆解放军在区域间持续的军事骚扰，可能导致紧张情势急剧升高、恶化区域安全。帖文呼吁中国大陆负起责任，即刻停止这类“破坏区域安定的单边行为”。

帖文还配上一张照片，显示台湾空军幻象2000战机于8月25日近距离监控大陆运-8反潜机。照片还配上“严密监控”“We are watching You!”（我们在监视着你）“中元节鬼门开，恶邻退散”等文字。

根据台湾国防部公开资讯，中国大陆25日仅派出一架运-8反潜机进入台湾防空识别区。这架反潜机从大陆沿海飞入台湾西南空域后，一路飞至台湾南部空域，进入巴士海峡上空。随后，反潜机再飞入台湾防空识别区东部空域，进入太平洋上方空域，随后沿相似航线折返。

当天还有一架次TB001无人机与一架次BZK005无人机逾越海峡中线，绕行至东北、东南空域，随后TB-001无人机沿同一航线折返，返回大陆。

台湾《自由时报》称，虽然台湾国防部公布大陆军机在台海的军事动态已是常态，但通常不会公布监控照片。

报道称，为因应台湾东南空域的防空需要，台湾空军近年派出新竹基地的四至六架幻象2000战机定期驻扎在台东志航空军基地。对比当天运-8反潜机的飞行路径，合理推测是由志航基地升空的幻象战机进行监控，并由僚机拍下照片。