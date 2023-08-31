中国与尼加拉瓜正式签署自贸协定

中国商务部宣布，中国正式与尼加拉瓜签署自由贸易协定。

据中国商务部官网发布的新闻稿，中国商务部部长王文涛与尼加拉瓜总统投资、贸易和国际合作顾问劳雷亚诺（Laureano Ortega）代表中尼两国政府，通过视频方式签署《中华人民共和国政府和尼加拉瓜共和国政府自由贸易协定》。

新闻稿指，商签中尼自贸协定是落实两国领导人共识的重要举措。两国于去年7月启动自贸协定谈判后，双方工作团队密集开展磋商，高速度高标准推进谈判，在一年时间内完成了谈判。

通过自贸协定，两国在货物贸易、服务贸易和投资市场准入等领域将实现高水平相互开放。协定各领域案文规则充分体现了现代化、高水平和包容性。

据中国央视新闻报道，这是中国首次签署以负面清单方式开放跨境服务贸易（含金融服务）和投资的自贸协定。根据协定，中尼双方最终零关税产品占总体税目比例均超过95%。享受零关税待遇的产品包括中国产的汽车（包含新能源汽车）、摩托车、电池、光伏组件、服装和纺织品等，以及尼产的牛肉、虾、咖啡、可可等。

据报道，中尼自贸协定是中国对外签署的第21个自贸协定，尼加拉瓜是中国第28个自贸伙伴，也是继智利、秘鲁、哥斯达黎加、厄瓜多尔之后，中国在拉丁美洲地区的第五个自贸伙伴。

报道称，自贸协定的签署是中尼双边经贸关系史上重要里程碑，有利于持续释放两国复交红利，进一步激发双边贸易投资合作潜力，推动中尼经贸合作提质升级，造福两国和两国人民。协定签署后，双方将分别履行各自国内程序，推动协定早日生效实施。

资料显示，中国大陆与尼加拉瓜在1985年建交，1990年尼加拉瓜与台湾建立外交关系，与中国大陆断交。2021年12月9日，尼加拉瓜宣布与台湾断交，次日与中国大陆在天津签署《中华人民共和国和尼加拉瓜共和国关于恢复外交关系的联合公报》，恢复大使级外交关系。