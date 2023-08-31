河南平顶山就牛郎织女雕塑事件设调查组

中国河南平顶山市官方宣布，他们已成立联合调查组，针对牛郎织女雕塑事件展开调查。

由平顶山市政府办公室主办的“平顶山发布”微信公众号星期四（8月31日）发布来自调查组的通报，宣布中共平顶山市委、市政府已成立由住建、财政、审计、纪委监委等部门组成的联合调查组开展深入、全面的调查审查工作，调查结果将及时向社会公布。

这座位于平顶山市鲁山县、斥资715万（人民币，133万新元）建造的牛郎织女雕塑，在8月22日七夕节揭幕后，被中国网民吐槽“又贵又丑”。

网民除了嘲讽鲁山县“抄作业都不会抄”，网传湘江女神雕塑的造价便宜了近42倍，更引发这当中可能存在利益输送的质疑。民众也质疑，2020年才退出贫困县序列的鲁山县，是否有必要耗费巨资建造雕像。

官方应对舆论质疑的敷衍和粗暴态度，使此事越闹越大。

鲁山县已针对此事成立联合调查组，并决定对负有直接责任的县住建局党组书记、局长党某某予以免职，对县住建局工作人员李某某言辞不当的行为给予政务记大过处分，也对项目设计、工程造价、招标流程等问题进行全面审查。

调查组星期二（29日）在通报中说：“鲁山县对因工作中出现的问题所造成的不良社会影响深感歉意，对个别工作人员在沟通过程中言辞不当给媒体朋友造成的伤害诚恳道歉。”