中国国防部：中美两军对话不能没有底线

针对中美两军交流中断，中国国防部发言人批评，美国一段时间以来对华的无理遏制打压是造成中美两军关系当前面临障碍的原因，“沟通不能没有原则，对话不能没有底线”。

中国国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦星期四（8月31日）下午以答记者问形式说，中美两军交往并非处于中断状态，双方通过军事外交渠道保持着坦诚有效的沟通。但必须承认，当前两军关系确实存在着不少困难和障碍，“这种局面完全是由美方造成的”。

吴谦批评，美国一段时间以来固守错误的对华认知，对华进行无理遏制打压；粗暴干涉中国内政，售台援台武器、与台湾发展军事关系；频繁出动海空力量，在中国周边强化军事挑衅慑压。此外，美国还拒不解除对中共中央军委领导的制裁。在这种形势下，中国军队理所当然要进行坚决反制。

吴谦说，“沟通不能没有原则，对话不能没有底线”。美方指望一边损害中国的国家利益，一边与中国军队若无其事地开展交流，完全是“痴心妄想”。他敦促美国切切实实拿出诚意、采取具体行动，与中国相向而行，为两军关系重回正轨创造条件。

中国大陆去年8月因时任美国众议院议长佩洛西访问台湾，而取消安排中美两军战区领导通话，取消中美国防部工作会晤，以及取消中美海上军事安全磋商机制会议，令两军交流冻结，至今中美军方都没有安排高层会面。

美国今年5月曾邀请中国防长李尚福在6月举行的新加坡香格里拉对话期间与美国防长奥斯汀会晤。不过，中方以李尚福制裁尚未解除为由，拒绝了这一提议。中方认为，美国实施单边制裁，是阻止中美军事沟通的因素之一。