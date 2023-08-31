中国10月举办一带一路国际合作高峰论坛

中国外交部宣布，将于今年10月在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。

中国外交部发言人汪文斌星期四（8月31日）在外交部例行记者会上，宣布这一消息。

今年是中国国家主席习近平提出“一带一路”倡议10周年。汪文斌介绍，“一带一路”倡议以互联互通为主线，旨在为国际经济合作提供新平台，为各国发展和世界经济增长提供新动力，10年来已成为深受欢迎的全球公共产品和国际合作平台。

汪文斌说，中国将于今年10月在北京举办第三届一带一路国际合作高峰论坛，这不仅是纪念一带一路倡议提出10周年最隆重的活动，也是各方共商高质量共建“一带一路”合作的重要平台。

他并说，中方正就高峰论坛筹备同各方保持沟通，将适时发布相关消息。

哪些国家的领导人会参加本次一带一路论坛备受关注。其中，俄罗斯官员此前透露，俄罗斯总统普京收到中国邀请，将于今年10月访华并出席论坛。

另有媒体报道称，法国、德国、意大利和其他一些欧洲国家领导人没有参与一带一路论坛的计划。对此，中国官媒《环球时报》本月12日曾发文驳斥，称本届高峰论坛邀请的绝大多数是发展中国家领导人，“一些发达国家领导人本就不在论坛的邀请之列”。

据中国外交部官网信息，一带一路国际合作高峰论坛是一带一路框架下最高规格的国际活动，前两届论坛分别于2017年和2019年在北京举行。