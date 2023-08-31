男子涉嫌在港大迎新营非礼新生被警方扣查

香港大学护理系迎新营在网上传出有学生吸食大麻及性骚扰等丑闻。警方星期三拘捕了一名在迎新活动中涉嫌非礼的20岁男子。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》报道，警方星期三（8月30日）下午在元朗区以涉嫌非礼拘捕一名20岁香港本地男子，他涉嫌早前在大学迎新活动中非礼一名18岁女子。目前该男子被扣留调查，案件仍在调查中。

香港大学于星期四（31日）在官网发布新闻稿确认近期护理学会迎新营事件，警方以涉嫌非礼扣留一名香港大学学生协助调查。校方也重申绝不容忍不法行为，将严肃跟进事件。

港大护理学系迎新营早前于8月20至22日在保良局赛马会大棠度假村举行。

一名自称香港大学护理学系的新生在社交媒体平台上发贴，指控迎新营期间有“组爸妈”（迎新的学长学姐）吸大麻。

该学生也称，有学长对新生“摸手摸脚，上下其手”性骚扰，并称“我感觉到他是故意摸我的”，使她感到“好不舒服”。另外，学长学姐规定新生要穿“很透”的营服参加戏水环节，淋湿后“走光”让内衣尽显。

香港警方星期一（28日）接获市民有关上述大学迎新活动的报案并开始调查。

此后，有自称“今届港大nursing ocamp 组妈的朋友”29日在Instagram 账号“轩轩万事屋”发文披露更多细节，指有人默许校外人士参与迎新营，更发现洗手间内布满大量用过的避孕套，游戏带有暴力成分及欠卫生等行为。