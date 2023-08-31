吴利军任中国光大集团党委书记

经历多任董事长震荡后，中国大型国有金融控股公司光大集团新任党委书记人选确定，由集团党委副书记吴利军担任。

据光大集团官网消息，中国光大集团股份公司星期四（8月31日）下午召开干部会议，中共中央组织部有关负责人宣布中央决定，吴利军任中国光大集团股份公司党委书记。

公开简历显示，吴利军出生于1964年，中国人民大学经济学博士，高级经济师。此前任光大集团党委副书记、副董事长、总经理，兼任中国光大银行股份有限公司副董事长、中国光大集团有限公司副董事长。

吴利军早年长期在中国证监会工作，历任证监会信息中心负责人，培训中心副主任，人事教育部副主任、主任，党委委员、主席助理等职。

2014年8月，他调任深圳证券交易所党委书记、理事长（副部长级），2019年9月后，任光大集团党委副书记、总经理等职。

原任光大集团党委书记为王江，他三个多月前已任中央金融办分管日常工作的副主任。

光大集团由中国财政部和汇金公司在1983年发起设立，是中国中央级的三大金融控股公司之一。

此前，光大集团在在短短三个多月内经历两任掌门人被查，先是集团原董事长李晓鹏在今年4月被官宣落马，随后集团原党委书记、董事长唐双宁在7月被查，当时唐双宁已退休五年多。