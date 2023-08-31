辽宁一海域大量藻类腐烂致海水变黑

中国辽宁营口一个海域的海水变成黑色，当地政府单位的工作人员解释，因附近海域的藻类植物正在爆发生长，大量藻类生长后腐烂到水里造成海水变色。

据上游新闻报道，网传相关视频显示，沙滩附近的一大片海域海水呈黑褐色，卷起的海浪也是褐色。

发布视频的赵先生（化名）星期三（8月30日）告诉记者，视频是上星期六（26日）在营口鲅鱼圈区山海广场附近海域所拍摄，他从来没见过这样的情况。

在该视频评论区里，另一名游客晒出孩子下海游玩前后对比图片显示，孩子衣服被海水浸泡后有变色。这名游客称，他们也是在山海广场附近海域游玩时，发现海水颜色异常。

营口市鲅鱼圈区文化旅游和广播电视局的工作人员称，暂未接到不允许游客下海游玩的相关通知，海水颜色变化，估计与季节有关。

营口市生态环境局相关科室将前往相关海域进行水质采样监测。

针对海水变色现象，营口市自然资源局的海洋经济科工作人员解释，山海广场附近海域名为浒苔的藻类植物近期正在爆发，大量藻类生长后腐烂到水里，海水颜色因此产生了变化。

他称，营口去年开始出现浒苔，每到夏季，气温升高，雨水增多、富氧含量增加，海里就会生长藻类，一些沿海城市附近海域也都会有。进入9月后，浒苔会陆续消失，属于季节性现象。

至于解决办法，他说，相关部门一直在监测打捞，但无法根治，目前正在研究行之有效的解决办法。

