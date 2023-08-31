港警瓦解网上赌博集团 拘捕42人

香港警方瓦解一个经营非法网上赌博平台的犯罪集团，拘捕42人，其中包括集团主脑及骨干成员。

据《星岛日报》星期四（8月31日）报道，该集团在去年10月至今年7月间，涉嫌总共清洗3亿港元（约5200万新元）犯罪得益。

香港警方科技罪案组警司高迪介绍，警方此前发现一个由黑社会操纵的本地犯罪集团，自去年3月起营运一个24小时无间断的网上赌博平台，让赌客通过网页或者手机应用程序下注，非法收受赌注，抽取佣金。

警方介绍，该集团通过不同社交平台，利用短讯及手机通讯应用程序主动宣传，利用佣金去鼓励赌客邀请朋友注册赌博。赌客可通过转数快或者加密货币去充值点数，再利用这些点数进行多种赌博活动。

警方经过深入调查后，发现该犯罪集团有明显的架构及分工，集团主脑负责招聘人员担任不同岗位，包括管理程序及网站、客户服务、专门兑换点数、还有专人去负责处理犯罪得益。犯罪集团还将网上赌博平台的服务器存放在海外，企图逃避警方追查。

警方介绍，该集团在全港多区设置至少七个营运据点，每个据点都有自己独立的功能，例如提供客户服务、技术支援、核对点数兑换、处理犯罪得益等。警方评估，这个网上赌博平台每个月所收到的投注总额逾2600万港元。

警方在锁定涉案人物及地点之后，于8月30日至31日展开拘捕行动，捣破集团七个营运中心，以“串谋收受赌注”及“串谋洗黑钱”的罪名一共拘捕21男21女，当中包括集团主脑及骨干成员，以及一些傀儡银行户口的持有人。被捕人年龄介于18至60岁之间，所有人现在仍被扣留调查中。

警方通过犯罪集团所控制的傀儡银行户口发现，在2022年10月至今年7月，集团总共清洗接近3亿港元的怀疑犯罪得益。警方同时检获捡69部电脑、240部手提电话，以及两部可以大量发出短讯、俗称“猫池”的设备。