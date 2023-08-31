上海市检察院原检察长张本才被控受贿4800多万元

上海市人民检察院原党组书记、检察长张本才受贿案一审开庭，张本才被控受贿4832万余元（人民币，下同，约896万新元）。

据央视新闻报道，福建省厦门市中级人民法院星期四（8月31日）一审公开开庭审理了张本才受贿一案。

福建省厦门市人民检察院起诉指控，2005年至2020年，张本才利用担任检察日报社党委书记、社长，最高人民检察院影视中心主任，最高人民检察院办公厅主任，上海市人民检察院党组书记、检察长等职务上的便利，为有关单位和个人在土地开发、企业经营、转业安置、工作调动等事项上提供帮助，直接或者通过他人非法收受财物共计折合人民币4832万余元。检察机关提请以受贿罪追究张本才的刑事责任。

张本才当庭表示认罪、悔罪，法庭将择期宣判。

公开资料显示，56岁的张本才是山东临沂人，曾任检察日报社总编辑助理、总编室主任，最高人民检察院政治部宣传部部长，检察日报社总编辑、编委会副主任、主任、党委书记、社长，以及北京市人民检察院副检察长（挂职）、最高人民检察院计划财务装备局局长、办公厅主任等职。

他从2016年1月起出任上海市人民检察院检察长，跻身副部级，当时是最年轻的省级检察院检察长。

张本才于去年6月1日落马，去年9月被双开（开除中共党籍和公职）。