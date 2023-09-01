王毅：中韩关系不应受第三方影响 盼韩加强战略自主

中共中央外事办主任、中国外长王毅说，中国与韩国关系发展不应受第三方影响，希望韩国加强战略自主，抵制各种逆全球化操作和“脱钩断链”。

据中国外交部官网消息，王毅星期四（8月31日）应约与韩国外长朴振通电话。王毅说，中国对韩政策保持连续性、稳定性。两国关系发展有内生动力和必然逻辑，不应受第三方影响，两国应坚守建交初心，坚持友好合作正确方向，持续增进两国人民相互理解，防范外部因素干扰，不搞意识形态划线，共同推动两国关系行稳致远，开创更可持续、更具韧性、更紧密合作的下一个30年。

王毅称，经贸互利合作是两国关系的压舱石。中国经济发展潜力巨大、市场空间广阔，正加快建设更高水平开放型经济新体制，扩大中韩合作将助力韩国实现可持续繁荣发展。

王毅还表示，希望韩方加强战略自主，抵制各种逆全球化操作和“脱钩断链”，深化两国各领域互利合作，更好造福两国人民。中方支持韩方作为中日韩合作主席国为推动三方合作发挥积极作用。

据韩联社报道，两人通话时间长达80分钟。双方商定密切高层往来和对话沟通，就尽快举行外交安全对话、人文交流促进委员会会议、1.5轨对话等协商机制开展紧密交流。双方就携手推动韩中日政府间三边协商机制早日重启达成共识。

双方还就朝鲜问题交换意见。朴振批评朝鲜假借卫星名义再次发射远程弹道导弹，上月30日又发射短程导弹，呼吁中国在敦促朝鲜停止挑衅、重返对话上发挥建设性作用。朴振还表示，在同朝鲜进行人员和货物往来的过程中，愿同中方在落实联合国安理会相关决议和国际规范方面进行合作。

双方提及韩国自明年起将作为安理会非常任理事国开展为期两年的活动，商定今后在安理会层面就朝鲜半岛、国际问题等保持密切沟通。

韩国总统尹锡悦上台后，外交政策逐渐向美日等国倾斜，在对华政策上日趋强硬，与中国渐行渐远。

尹锡悦上月18日出席在美国戴维营举行的美日韩三国领导人峰会，同意把三国军事合作制度化。三方也在联合声明中谴责中国在东海和南中国海的“危险和挑衅行为”，加大对北京的施压。