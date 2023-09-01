中国住房销售连三个月下滑 房地产市场仍低迷

中国8月份住房销售连续第三个月下滑，凸显出决策者需加大力度遏制楼市放缓，缓解地产行业对中国经济的拖累。

综合彭博社和每日经济新闻报道，中指研究院、亿翰智库、克而瑞等多家研究机构星期四（8月31日）晚间公布百强房企前八个月销售排名。

中指研究院数据显示，8月单月百强房企销售额同比下降39.2%，创今年单月降幅新高，环比下降8.9%。1-8月，百强房企销售总额为43656.1亿元（人民币，下同，约8236亿新元），同比下降8.6%，降幅相比上月扩大四个百分点。

克而瑞地产研究的初步数据也显示，中国百强房企前八个月实现销售操盘金额3430.1亿元，同比降低33.9%，环比走低1.3%。

这些数据意味着，中国住房销售已连续三个月下滑。尽管中国官方近期持续释出楼市利好信号，但难以扭转楼市走低趋势。

报道称，持续两年的楼市危机没有显现缓和迹象，令更多开发商面临违约风险，也使中国经济失去重要的增长引擎。由于房价走低，且担心建筑商难以完成建设，买家依然望而却步。

中国人民银行、国家金融监督管理总局星期四发布通知，宣布下调首套和二套住房最低首付款比例，并降低存量首套住房贷款利率，尝试以新举措来逆转市场的跌势，刺激买需。

与此同时，在中央政府的指引下，深圳和广州两大一线城市本周率先推动购买首套房贷款“认房不认贷”政策。武汉、广东中山市星期四也宣布了类似举措。

中指研究院华南分院总经理杨红侠表示，两大城市同日放松政策有助于稳定市场情绪。北京、上海、厦门也可能跟进。