碧桂园评级被下调 推迟还款关键投票

中国官方再发楼市刺激措施之际，深陷债务危机的中国房地产巨头碧桂园宣布，将推迟涉及支付39亿元（人民币，下同，约7.25亿新元）在岸私人债券还款的债权人投票。与此同时，美国评级机构穆迪将碧桂园的信用评级下调了三个等级。

综合路透社、彭博社、法新社等报道，碧桂园正努力避免在融资危机飙升和部分债权人反对的情况下发生违约，而对是否推迟支付39亿元在岸私人债券的投票，是其需要克服的关键障碍。

该投票将通过非公开会议进行，原定于星期四（8月31日）晚10时结束。彭博社援引碧桂园向上海证券交易所提交的非公开文件称，碧桂园将最后期限推迟了一天，至星期五晚10时。

有部分债权人告诉路透社，他们此前已告诉碧桂园，不会支持支付延期。

法国外贸银行亚太区高级经济学家吴卓殷（Gary Ng）分析，即使碧桂园可以展期其债务，但这并不意味着该公司和房地产行业已经走出困境，除非房屋销售反弹。

此前，碧桂园星期三（30日）在港交所发公告称，今年上半年归属公司股东的亏损为489.3亿元，是集团自2007年上市以来最严重的亏损，若财务状况持续恶化，将出现债务违约的可能性。

另一方面，由于担心碧桂园可能处于违约边缘，穆迪星期四发表声明，将碧桂园的信用评级从Caa1下调三个等级至Ca级，逼近该机构的最低评级C级。

穆迪称，对碧桂园的评级展望仍然为负面，考虑到未来12至18个月的销售疲软以及有大量债务到期，穆迪认为，碧桂园没有足够的内部现金来源以应对即将到期的离岸债券。

穆迪在声明中称，评级下调和负面展望反映了碧桂园面临流动性紧张和违约风险上升，以及该公司债券持有人日后的追偿前景可能较弱。穆迪指出，虽然碧桂园可以通过资产处置或其它融资来偿还债务，但此类活动存在很高的不确定性。