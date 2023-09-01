新华保险原董事长被控受贿 其中千万人民币系未遂

新华人寿保险股份有限公司原董事长万峰在20年间，多次收受现金等方式的贿赂，共计逾1209万元（人民币，下同，约225.15万新元），其中1000万元系未遂。

据“山东高法”微信公众号消息，山东省临沂市中级人民法院星期四（8月31日）上午9时半一审公开开庭审理了万峰受贿案。

公诉机关指控，从1997年下半年至2018年下半年，被告人万峰在任新华保险公司党委书记、董事长期间，利用职务上的便利，或者利用职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员，在项目采购、工程承揽、职务晋升等方面为他人谋取利益。

万峰于1998年至2017年间，先后多次非法收受有关人员所送现金、购物卡等财物，折合人民币共计1209万余元，其中1000万元系未遂。

庭审中，公诉机关出示了相关证据，被告人万峰及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见

在最后陈述中，万峰表示认罪认罚，希望法庭给予其减轻处罚。法庭将择期宣判。

公开资料显示，今年65岁的万峰在1982年获经济学学士学位后，同年进入中国人民保险公司吉林省分公司开始从事人身保险工作。

万峰曾任中国人寿保险股份有限公司总经理，新华保险董事长兼首席执行官、法定代表人、执行董事、董事会战略与投资委员会主任委员、首席风险官、新华资产管理股份有限公司董事长等职务。新华保险于2019年1月发布公告称，万峰因个人年龄原因辞去一切职务。

万峰从今年1月起失联，后于6月被通报证实，他因涉嫌严重违纪违法问题已被检察机关监察调查。