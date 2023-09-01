美众院军委会副主席率团访台

美国联邦众议院军事委员会副主席惠特曼星期四（8月31日）率团抵达台湾进行为期三天的访问，将与台湾总统蔡英文会面，就台美经贸关系、印太区域情势等议题交换意见。

据台湾外交部官网发布的新闻稿，惠特曼（Rob Wittman）率领共和党众议员吉梅內斯（Carlos Gimenez）和基根斯（Jen Kiggans），于8月31日至9月2日访问台湾，三人均为美众议院军委会重要友台议员。惠特曼同时也是美国众议院去年成立的“中国事务专责委员会”成员。

外交部还说，同时间另有共和党籍联邦众议员穆尼（Alex Mooney）及克劳德（Michael Cloud）二人来访。

台湾外交部对五名议员的访问表达诚挚欢迎，并介绍他们在台期间将与蔡英文会面，并接受外交部长吴钊燮款宴，就台美关系及区域情势等议题交换意见。

据《自由时报》报道，台湾总统府发言人林聿禅说明，此行是惠特曼第二次访问台湾，这也是继美国联邦众议院军事委员会主席罗杰斯（Mike Rogers）今年六月率团来访后，军委会再有高阶访团访问台湾。

惠特曼上一次访台是在2017年，当时他也与蔡英文会面。

林聿禅介绍，到访的五位议员皆为美众议院“国会台湾连线”（Congressional Taiwan Caucus）成员，也通过立法、发布声明等具体作为，坚定支持台湾。

美国拜登政府星期三（8月30日）首次批准通过适用于主权国家的外国军事融资（Foreign Military Financing）计划 ，向台湾提供了8000万美元（约1亿新元）的军事援助。