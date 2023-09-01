中国国防部证实中美高级将领在斐济会谈

中国国防部证实，中共中央军委联合参谋部副参谋长徐起零在斐济与美国军方代表进行沟通交流。

据中国国防部官网消息，中国国防部新闻发言人吴谦星期四（8月31日）在记者会上说，徐起零8月12日至18日率团赴斐济出席印太国防军司令会议。会议期间，徐起零与美国、东帝汶、新加坡、泰国等多国代表进行了沟通交流。

路透社同日也引述五角大楼消息称，美军印太司令部司令海军上将约翰·阿奎利诺与中国军方代表团会晤。从双方公布的消息猜测，徐起零与阿奎利诺很可能在斐济进行了会谈。

五角大楼发言人莱德说，他希望这是美中军方将进行更多对话的迹象，“我们将继续尽我们所能，保持开放的沟通渠道，以减少误判的可能性。”

中国大陆去年8月因时任美国众议院议长佩洛西访台而冻结了中美两军交流，这是公开报道中今年中美两军高级将领首次线下交流，预示着两国军事关系可能解冻。

中国官媒《环球时报》引述军事专家称，这表明中美两军的军事外交渠道一直是畅通的，但中美两军高层接触能否正常化取决于美军是否改变错误做法，是否能与中方相向而行。

吴谦星期四也在记者会上说，中美两军交往并非处于中断状态，双方通过军事外交渠道保持着坦诚有效的沟通。但他也承认，当前两军关系确实存在着不少困难和障碍，并说这种局面完全是由美方造成的。