恒大地产未能清偿的到期债务共2775亿人民币

陷入债务泥沼的中国房企巨头恒大集团公布，截至7月底，恒大地产未能清偿的到期债务累计约2775.01亿元（人民币，下同，约524.72亿新元）。

据澎湃新闻报道，恒大星期四（8月31日）晚间在港交所发布公告，截至7月底，恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约2775.01亿元，逾期商票累计约2075亿元。

公告还显示，今年7月期间，恒大地产新增164条被执行信息，新增被执行金额合计约126.47亿元。另外，恒大地产作为被执行人被冻结的子公司及参股公司股权新增55笔，涉及金额合计约446.84亿元。

恒大早前公布的上半年财报数据显示，截至6月30日，中国恒大负债总额23882亿元，剔除合约负债6039.8亿元后为17842.2亿元。其中，借款为6247.7亿元，较去年底借款的6123.9亿元，增加了123.8亿元；借款平均年利率为7.97%，较去年底的8.12%有所降低。

曾经是中国最大的房地产开发商之一的恒大，2021年出现债务违约，截至去年底，其贷款总额高达2.437万亿元。恒大于星期一（28日）正式在香港交易所复牌，而当天开盘不久后，该集团的股价暴跌87%，市值从2017年超过500亿美元（约678.54亿新元）的峰值，大幅下降至5.9亿美元左右。