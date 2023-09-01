特斯拉推出新款Model 3 在华售价高于预期

美国电动汽车巨头特斯拉推出新版Model 3轿车，其在中国市场的售价从25万9900元（人民币，下同，约4万9000新元）起跳，高于市场预期的20万元左右，也比目前在售的Model 3价格更高。

综合路透社和第一财经报道，特斯拉中国官网星期五（9月1日）正式上线新款“Model 3焕新版”，普通版和长续航版起售价分别为25万9900元和29万5900元，预计交付时间是今年第四季度。

据报道，相比老款Model 3，新款入门版本的官方售价高出2万8000元，如果算上老款现车拥有的8000元保险补贴，则新款入门版事实售价比老款贵3万6000元。

从参数上看，新版续航表现更佳，从此前的556公里提高至606公里，长续航版则可达713公里；最高时速从老款的225公里每小时，降至200公里每小时；百公里加速时间则不变，均为6.1秒。此外，新款Model 3在外观、内饰、乘员操作等方面也与老款有所不同。

这是Model 3自2017年推出以来的首次更新。路透社去年11月率先报道了新版研发消息，指新款Model 3旨在削减生产成本、提高该车型的吸引力，并计划于今年9月开始量产。

据第一财经报道，新款正式发售前，中国业内盛传售价预计在20万元左右。针对最终售价高于预期，有业内人士分析称，一方面可能是因为老款库存还没有清完，另一方面，新款Model 3在刚推出的时候，可能并没有达到最佳的规模效应，因此成本依旧偏高。

报道也称，中国的特斯拉门店今年8月中旬就已提前开始接收新款Model 3的订单，新车预计将从10月份开始交付。

另据路透社报道，特斯拉也在其他多个国家开始接收新款Model 3订单，其中德国、法国、意大利预计今年第四季度交付，日本预计今年12月至明年3月间交付，澳洲则预计明年1月交付。