中国央行下调金融机构外汇存款准备金率两个百分点

中国央行宣布，将外汇存款准备金率由现行的6%下调至4%。分析师认为，该举措是为缓解人民币贬值压力，但这无法扭转目前不乐观的形势。

中国人民银行官网星期五（9月1日）发布消息，为提升金融机构外汇资金运用能力，决定自今年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的6%下调至4%。

路透社引述瑞穗银行亚洲首席外汇策略师张建分析，央行此次下调外汇存款准备金率是为降低融资成本，缓解人民币贬值压力，但该举措无法扭转人民币目前呈现的贬值趋势。

受中美利差大幅倒挂、中国宏观经济走势疲弱，以及季节性的中资港股派息购汇等因素影响，今年以来人民币兑美元的汇率已贬值约5%，是亚洲表现最差的货币之一。

在央行宣布下调外汇存款准备金率后，离岸人民币对美元汇率从7.28关口直线拉升，接连升破7.27、7.26、7.25和7.24关口，盘中最高升至7.2391，日内反弹400点，随后升幅有所收窄，截至星期五上午10时，离岸人民币对美元汇率报7.25一线。

另一方面，为提振陷入低迷的房地产市场和复苏乏力的经济，中国五大国有银行和多家商业银行在同一天集体下调存款利率，试图缓解利润率持续下滑给银行带来的运营压力。