郭台铭吁立即开放大陆游客到台旅游 恢复交流

投入台湾总统选战的鸿海创办人郭台铭呼吁立刻开放中国大陆游客到台旅游，恢复两岸人民交流。他还抨击民进党总统参选人赖清德是“政治变色龙”，不记得自己的初衷。

郭台铭星期四（8月31日）在脸书发帖称，全球冠病疫情缓和后，各国早已恢复交流，商业圈子也在向国际旅客招手，“唯独两岸间仍隔着一道看不见的心墙”。

郭台铭呼吁陆委会应立刻开放陆籍观光客来台，递出橄榄枝，化解现阶段的恶意螺旋，“两岸交流，不能再拖下去了”，并称这是朝野共识，连赖清德也大力支持。

郭台铭也称，纵观赖清德以往对两岸观光的发言：2008年，时任立委的赖清德称两岸直航为“木马屠城”；2015年，时任台南市长的赖清德谈到陆客只会不断重申“我支持台独”；2017年，赖清德高喊“亲中爱台”，2019年在副总统辩论会上转而主张“抗中保台”，今年却再突然变成“和平保台”。

郭台铭讽刺赖清德“政治变色龙”当久了，不再记得初衷。郭台铭强调，自己的目标从未改变，就是全力推动两岸交流、化解兵凶战危，创造和平、繁荣、清廉的“中华民国”。

他说，会集结一切可团结的力量，打败“一骗再骗、说变就变”的民进党，“愿普天之下，再也不会有人被抹成中共同路人”。

陆委会日前宣布解除两岸人员往来措施，从9月1日起恢复第三地大陆游客来台观光，且预告将恢复两岸团客旅游。不过国台办发言人朱凤莲批评，这一规划没有明确的实施日期，名为“恢复”实则拒不解禁，名为“放宽”实则对两岸交流施加更严苛的限制，“完全是民进党当局自己在‘画饼’”。