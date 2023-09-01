台最新民调：近半民众倾向台湾独立

台湾民意基金会最新民调显示，有近半的受访台民众倾向台湾独立，约四分之一倾向维持现状，仅一成多倾向两岸统一。

台湾民意基金会官网星期五（9月1日）发布的台湾人统独倾向调查结果显示，有48.9%的受调民众倾向台湾独立，11.8%倾向两岸统一，26.9%选择维持现状，另有12.3%不知道或拒答。

民调进一步调查对统独的态度强弱，结果显示，在选择“台湾未来要独立”的人当中，有58.4%很坚持，41.6%赞成但不很坚持；在选择“未来两岸统一”的人当中，22.1%很坚持，77.9%赞成但不很坚持。

以此推算，在整体台湾选民中，28.6%很坚持未来台湾独立，20.3%赞成但不坚持未来台湾独立，2.6%很坚持未来两岸统一，9.2%赞成但不坚持两岸统一。

该民调在8月14日和15日两天进行，调查对象是以全台湾为范围的20岁以上成年人，有效样本1081人。

台湾民意基金会董事长游盈隆分析，中间选民大约是落在“维持现状但偏台湾独立”的类别中。他指出，在明年的台湾总统大选中，谁能率先占据这个有利战略位置，谁就能获得较多的选民支持。

游盈隆说，从历史看，2008年总统大选，国民党马英九采取“不统、不独、不武”的立场，2016年民进党蔡英文采取“维持现状”路线，两者都是有意无意地在拉拢中间选民，结果双双当选。

游盈隆分析，赖清德从2023年初就宣布两岸关系的处理“将延续蔡英文的四个坚持”，传达他若当选将延续“维持现状”的政策，希望争取中间选民的青睐。相比之下，柯文哲和侯友宜在这方面的立场较为模糊，着力较少，并研判这可能也是赖清德目前民意支持度稳定大幅领先的重要因素之一。

台湾民意基金会8月21日公布的民调中，赖清德的支持率突破四成，达43.4%，高于民众党参选人柯文哲（26.6%）和国民党参选人侯友宜（13.6%）两人支持率之和。