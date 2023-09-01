中国驻日使馆称收到来自日本的骚扰电话

日本排放核废水的计划持续引发中日两国交锋，中国驻日大使馆称，使馆近期持续收到来自日本的骚扰电话和内容激进的传真内容。

据《中国日报》星期五（9月1日）报道，中国驻日本大使馆向该报透露，日本8月24日排放核废水后，使馆工作电话及部分馆员个人电话接到大量显示为日本当地打来的骚扰电话。一些人在电话中情绪激动，言语用词极具攻击性。

使馆称，部分传真机也收到内容十分激进的信件，还有部分右翼势力到使馆门前滋扰闹事，使馆正常办公秩序受到很大影响。

对此，使馆已要求日本政府及警方切实采取措施予以应对，并提醒在日中国公民及企业时刻注意自身安全。

中国驻日大使吴江浩8月28日与日本外务事务次官冈野正敬会面时，也曾就中国驻日本使领馆遭受滋扰提出严正交涉，表示近日中国驻日使领馆接到大量来自日本国内的骚扰电话，对使领馆正常运转造成严重干扰。

不过，日本方面也表示收到不少来自中国的骚扰电话。据日本媒体报道，自东电在24日将福岛第一核电站爆棚的核处理水排海后，东电就估计收到6000通来自中国的骚扰电话；日本官厅集中的东京千代田区公所也接到超过1000通显示中国号码的抗议电话。

日本警方指，受影响的有地方政府、企业、饭店、餐厅和学校。四天内，各县警方共收到225起报案，其中福岛县警方接到的报案最多，达74起。日本一些民众也受到干扰，不少人要求电信公司屏蔽外国号码，一些电话还打到福岛县医疗机构。

此外，日本驻中国使馆还遭到当地民众抛掷石头、鸡蛋等物品。