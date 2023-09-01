郭台铭：最近会找时间与柯文哲侯友宜面谈

宣布要独立参选总统大选的鸿海创办人郭台铭说，最近一定会找个时间，和民众党参选人柯文哲和国民党参选人侯友宜两位在野参选人进行面谈。

据《联合报》报道，郭台铭星期五（9月1日）上午参拜中研院福德宫，接受媒体访问时说，他已与国民党参选人侯友宜直接接触。对于何时与柯文哲坐下来谈，郭台铭回应称，“我们三个人一定会在最近找个时间约好”。

郭台铭指出，自己与侯友宜、柯文哲应该直接对谈、直接联络，若经过幕僚放话、间接联系，将造成不必要误解与困扰，导致各说各话。

此前，国民党副主席连胜文称曾与郭台铭见面，得知他要求“郭上侯下”，没有给出谈话所需的弹性。但郭台铭办公室8月31日予以否认，指两人在过去一个月间没有见面或通过任何方式联系，可能连胜文与郭台铭亲人沟通时，讯息理解有落差，造成误解。

谈到早前与柯文哲同场出席计程车工会普渡餐会，郭台铭表示，原本以为柯文哲会同桌聚餐，自己也邀请柯文哲找时间坐下来谈，但柯文哲先行离去。

被问到先前与侯友宜见面的时间是否为上星期六（8月26日），郭台铭称，自己现在只谈宏观概念，适当时机才会回应这个问题。

此外，郭台铭还表示，自己不受媒体喜欢，看到对自己不友善的报导都无所谓。他说，“我不是政治人，如果你们要选一个政治人，只会play game（玩游戏），I don’t care（我不在乎）”。

台湾媒体早前发布的最新民调显示，郭台铭宣布参选台湾总统，对柯文哲的支持率影响最大，他的支持率会因此下降约五个百分点。