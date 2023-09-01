谢锋投书美媒：中国经济发展比想象中的好

针对外界担忧中国经济复苏乏力，中国驻美大使谢锋投书美媒称，中国经济发展比想象的更好，仍是全球经济的“领头羊”和推动全球增长最重要“发动机”。

谢锋星期三（8月30日）在《华盛顿邮报》发表题为《中国经济发展比你想象的更好》的署名文章。谢锋在文章中称，中国经济今年以来持续复苏增长，上半年国内生产总值增长5.5%，增速位居世界主要经济体前列。像过去一样，中国经济仍是全球经济“领头羊”和推动全球增长最重要的“发动机”。

谢锋称，今年上半年，消费持续恢复是中国经济的亮点，对经济增长贡献率达到77.2%，比去年高出44个百分点以上；经济创新和绿色发展势头增强，1月至7月高技术产业投资、科学研究和技术服务业投资同比分别增长11.5%和23.1%；外贸保持强大韧性、国际企业也在积极布局中国，法、英、日、德对华投资分别增长173.3%、135.3%、53%和14.2%。

谢锋说，中国的中等收入群体目前已超过4亿人，预计到2035年将超过8亿人，有不断升级的消费需求、持续扩大的市场准入、全面优化的营商环境以及成熟完整的产业链供应链体系，中国经济长期向好的基本面没有变。

他坦言，疫后经济复苏是一个波浪式发展、曲折式前进的过程，但中国不回避这些问题，正直面这些问题。近期中国出台了恢复和扩大消费、促进民营经济发展壮大、加大吸引外商投资力度等一系列举措，政策措施的成效正逐步显现。他说：“中国政府的政策工具箱还很充足，我们有信心不发生系统性风险。”

谢锋也不点名批评一些人对中国过去的贡献闭口不谈，反而炒作“中国威胁论”。他质疑，如今中国经济面临一些阶段性调整，“这些人却给中国扣上拖累全球经济的帽子，并渲染‘中国崩溃论’。这公平吗？”

谢锋称， 三年疫情留下的创伤未愈，乌克兰危机延宕不止，全球经济复苏乏力，家家有本难念的经，“对他国遇到困难漠不关心、幸灾乐祸甚至落井下石是短视更是危险的”。各国应该同舟共济而不应同舟互挤，构建人类命运共同体，一个不能落下。

他说，越来越多的美国朋友也认识到，中国经济崩溃而美国依然繁荣的想法纯属天方夜谭，并重申美方应停止对华实施高科技出口管制、投资限制、经济制裁、加征高关税等措施，停止以“去风险”之名搞平行体系和脱钩断链，以免让全球经济雪上加霜。中美应该相互尊重、和平共处、合作共赢，这是唯一的出路，也是世界的期盼。