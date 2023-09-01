美众院军委会副主席：美国有义务解决对台军售延付问题

率团访台的美国众议院军事委员会副主席惠特曼（Rob Wittman）说，美国有义务解决对台军售延期交付问题，并持续对台的有效军售，以确保台湾能保持并强化自卫能力。他还承诺，美国会坚决反击任何对台湾的敌对、无端攻击。

综合路透社和台湾中央社报道，惠特曼星期五（9月1日）与台湾总统蔡英文会面时，表达上述态度。

惠特曼说，他了解台湾在国防及自卫方面的非凡努力（incredible effort），如延长兵役至1年期等，并指美国必须持续对台有效的军售，确保台湾能够保持并强化自卫能力。

他强调，美国众议院两党也都非常重视，确保延期交付的190亿美元（约256亿新元）军售必须予以交付。他并承诺，如果有任何国家或势力对台湾发动无端的武力攻击，美国一定会坚决回应（resolute reaction）。

台湾从去年开始就一直投诉美国未能如期交付对台军售，所涉及的武器包括刺针反舰巡航导弹等，总值达到近190亿美元。这些武器制造商将供应转向支持乌克兰，以应对与俄罗斯的战争。

惠特曼也说，美国国会两党都非常支持美台之间的持续强化，也相信双方必须一起追求经济机会的契机，希望美台之间的经济关系能够互利互惠、企业能够相互投资。

蔡英文在致辞时说，感谢魏特曼等人长期在美国国会推动友台法案，更通过访问台湾展现对台湾的友谊与支持，长期关心台湾的安全议题，每年努力推动国防授权法案，持续纳入各项政策倡议，协助台湾强化自我防卫能力及深化台美安全合作。

蔡英文也说，当前面对威权主义扩张，民主伙伴的团结合作更加重要，期待能与美国及更多民主伙伴一起守护区域稳定与繁荣。

惠特曼星期四（8月31日）率领共和党众议员吉梅內斯（Carlos Gimenez）和基根斯（Jen Kiggans）抵达台湾，展开为期三天的访问，三人均为美众议院军委会重要友台议员，惠特曼同时也是美国众议院去年成立的“中国事务专责委员会”成员。

美国总统拜登上任以来，已对台湾进行了11轮军售，其中最新一次为8月23日批准向台湾出售逾5亿美元用在战斗机的先进传感器设备；拜登政府也首次批准通过适用于主权国家的外国军事融资（Foreign Military Financing）计划 ，提供台湾8000万美元的军事援助。