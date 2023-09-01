民调：过半数台湾民众不会替郭台铭连署参选

鸿海创办人郭台铭宣布投入台湾总统选举后，还需取得29万份连署书。不过，一项民调显示，超过五成台湾民众不会替郭台铭连署。

据台媒ETtoday新闻云开展的一项民意调查，33.4%民众表示会替郭台铭连署参选台湾总统，其中16.3%表示一定会连署、17.1%可能会；57.3%民众表示不会替郭台铭连署，其中39.4%表示一定不会、17.9%可能不会；另有9.4%表示不知道或没意见。

交叉分析后发现，会替郭台铭连署的民众，以郭台铭支持者（87.4%）、泛绿支持者（48.9%）、泛蓝支持者（40.4%）、不支持任何政党者（36.2%）的比例较高。

郭台铭星期一（8月28日）正式宣布参选2024总统选举，并表示参选是为了促成在野势力整合，下架民进党。对此，有超过半数（54.2%）受访台湾民众表示不认同这一论述，只有29.5%民众认同，另有16.3%表示不知道或没意见。

进一步交叉分析发现，同意郭台铭论述的民众，以郭台铭支持者（73.2%）、民众党支持者（36.1%）、泛蓝支持者（44.7%）、不支持任何政党者（34.7%）的比例较高；而不同意的民众，则以赖清德支持者（62.7%）、侯友宜支持者（77.2%）、民进党支持者（61.7%）、国民党支持者（65.0%）、泛绿（59.5%）族群比例较高。

另外，调查也发现，有63.6%民众支持2024年要实现政党轮替，27.9%民众表示不支持，另有8.4%表示不知道或没意见。支持政党轮替的民众中，有85.1%民众支持在野阵营在理念价值相近的前提下进行合作，其中61%表示非常支持、24.1%还算支持，只有10.2%不支持。

上述调查由《ETtoday民调云》执行，调查日期为8月29日至30日，主要针对20岁以上台湾民众。回收有效样本数1495份，抽样误差在95%的信心水准下正负2.53%。