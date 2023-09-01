郭台铭提少子化解方：生一个孩子多养一个宠物

投入台湾总统选战的鸿海创办人郭台铭针对少子化解方提出，若一对家庭生一个孩子，就让这一家庭多养一只宠物，“未来台湾人口将逐渐趋零，若没有人，猫狗也更可怜”。

综合台湾风传媒和《联合报》报道，郭台铭星期五（9月1日）早上出席活动被问及少子化问题时说，台湾应该对生孩子的家庭实施奖励措施，例如鸿海公司的员工每生一胎可月领1万5000元（新台币，约636新元），“他们就敢生，还有人生到三个”。

郭台铭称，最近他到新竹参访保护动物协会，知道了《动保法》中，保护动物有生存权，因此可不可以“生一个孩子、我让你多养一只宠物，生两个我给你养一对”，否则未来台湾人口将逐渐趋零，若没有人，猫狗也更可怜，认为政策是可以结合的。

郭台铭说，他的重点是人口问题，他不是神明，但知道如何结合生子问题与动物饲养议题，让政策更灵活。

郭台铭提出将打造平台，“老百姓想要什么，我就直接了解想要什么”，并根据民众提案，推出他未来的政见与政策。

另外，郭台铭还提到，2024年实现政党轮替不见得是重点，政权轮替才是，“换人做看看，不是换党做看看”。他也批评蓝绿恶斗，“现在还有一个新的党（暗指民众党）出现，但是仍有党的包袱”。他强调，他无党无派，更可以服务人民，希望获得支持。