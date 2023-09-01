位于台中的新加坡料理餐厅JL Studio获评米其林三星

位于台湾台中市的JL Studio获得《米其林指南》三星评定，这是全球首次有新加坡料理餐厅获评米其林三星。

据《米其林指南》官方网站，《台湾米其林指南2023》星级餐厅名单星期四（8月31日）正式公布，今年三星餐厅名单有重大变化，除台北的粤菜餐厅颐宫继续蝉联，另有台中的新加坡菜餐厅JL Studio及台北的时尚台湾菜餐厅态芮由二星晋升三星。

这是台湾自2018年纳入《米其林指南》版图以来，首度有两家餐厅晋升三星，也是全球首次有新加坡料理餐厅获《米其林指南》最高的三星肯定。

对于JL Studio获评三星，《米其林指南》评价：“新加坡大厨林恬耀带领的JL Studio的菜单向新加坡饮食文化致敬，菜色味道精巧，细致平衡，极富层次而带惊喜。新加坡经典菜色被巧妙重新演绎。”

《米其林餐厅》评价道，JL Studio 的菜单向新加坡饮食文化致敬，菜色味道精巧，细致平衡，极富层次而带惊喜。新加坡经典菜色被巧妙重新演绎。（JL Studio）

《联合早报》曾于2021年采访过JL Studio创办人兼主厨林恬耀。林恬耀是土生土长的新加坡人，2007年到台湾闯出一片天。他的已故父亲曾在达曼裕廊的小贩中心开煮炒摊，拿手好菜是砂锅咖喱鱼头。

台湾餐馆JL Studio创办人兼主厨林恬耀。图为林恬耀在2021年展示疫情下的最新创作：纯白、典雅、清凉的“点心版”黑胡椒螃蟹。（温伟中摄）

青年篮球国手出身的林恬耀，膝盖受伤后转战厨界。冠病疫情期间，他沉潜研发新菜肴，推出更多从庶民美食获得启发的创意料理，如设计精巧的海南鸡饭点心、藜麦制成的咖喱卜、小巧的罗惹甜点等。

台湾餐馆JL Studio创办人兼主厨林恬耀的海南鸡饭最新创作版本，上面是葱丝、姜蓉和鸡腿肉，馅皮加上参峇辣椒酱，馅料包括茉莉香米鸡饭、鸡冠、鸡心和鸡肝，口感丰富多层次。图片摄于2021年。（温伟中摄）

JL Studio呈现的印度食物rasam vada。（档案照，JL Studio提供）

林恬耀曾比喻自己尝试“用流行歌的方式演奏古典音乐”，以食客熟悉的食材、道地原味，来重构形式、启发想像。他说，希望用自己的方式将小贩美食发扬光大，不辜负父母给他的好榜样与自由和信任。