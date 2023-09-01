中共二十大后西藏首虎纪国刚被提起公诉

中国检察机关已针对西藏自治区人大常委会原副主任纪国刚涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权案，提起公诉。

中国最高人民检察院星期五（9月1日）在官网上通报，这起案件由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院交办，由四川省成都市人民检察院审查起诉。成都市人民检察院已向成都市中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控纪国刚利用担任原国家发展计划委员会投资司助理巡视员，国家发展和改革委员会固定资产投资司助理巡视员、副司长，西藏自治区人民政府党组成员，西藏开发投资集团有限公司董事长等职务上的便利，或利用其职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大。

纪国刚也被指在兼任西藏开发投资集团有限公司董事长、法定代表人期间，徇私舞弊，滥用职权，致使国家利益遭受特别重大损失，“依法应当以受贿罪、国有公司人员滥用职权罪追究其刑事责任”。

中央纪委国家监委网站去年11月公布，纪国刚涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

之后，中国官方今年5月通报，纪国刚严重违纪违法被开除中共党籍和公职，并指纪国刚严重违背新时代党的治藏方略和新发展理念，肆意滥用中央和地方专项资金，落实党中央重大决策部署不力，不履行全面从严治党主体责任，造成严重政治危害，对抗组织审查。

中国《检察日报》旗下的正义网报道，纪国刚是中共二十大后的西藏首虎，也是二十大后第四位被查的中管干部。